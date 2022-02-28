241 казахстанец вывезен из Украины в Польшу – МИД РК

На сегодняшний день из Украины в Польшу вывезен 241 казахстанец, еще 99 ожидают очереди на границе, сообщает МИД Казахстана.

«По состоянию на 28 февраля украино-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 99 сограждан, с которыми находятся дипломаты посольства РК в Киеве», - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ерлан Жетибаев.

Всего проехали через границу четыре автобуса с казахстанцами.

Комитет гражданской авиации МИИР сообщает, что первым репатриационным рейсом из Катовице будут вывезены 175 наших граждан, из них 169 взрослых и шестеро детей до 2 лет.

Между тем пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины.

«Сегодня глава государства заслушал отчет посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению наших граждан. В целом президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана в Украине и Польше. Ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева», - написал Уали в Facebook.