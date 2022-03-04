Действующее руководство «Самрук-Казына» не вовлечено в следственные мероприятия, заявили в фонде

Пресс-секретарь фонда «Самрук-Казына» Дамир Аспан сообщил, что действующее руководство не вовлечено в следственные мероприятия антикоррупционной службы и речь может идти «возможных событиях прошлых лет».

«Антикорр выпустил информацию о начале расследования в отношении руководства “Самрук-Қазына”, “Самрук-Энерго” и НК “Казақстан темір жолы”. Отмечу, что фонд открыт к сотрудничеству с антикоррупционным ведомством и заинтересован в объективном и всестороннем изучении всех обстоятельств. Комментировать – это прерогатива следственных органов. От себя добавлю, что действующие должностные лица фонда не вовлечены в какие-либо следственные мероприятия», - написал он накануне ночью в Facebook.

Аспан отметил, что «нечистоплотные сотрудники могут присутствовать во всех органах и организациях», поэтому в конкретном случае «речь может идти о возможных событиях прошлых лет». Он заверил, что фонд «Самрук-Казына» будет продолжать оказывать всяческое содействие следствию по искоренению любых корупционных проявлений.

«Уже сейчас достигнуты определенные результаты: разработан механизм прозрачности закупок, административные барьеры для бизнеса сняты, утверждены и внедряются лучшие практики по вопросам комплаенс и противодействия коррупции. Фонд одним из первых в 2021 году заключил меморандум о сотрудничестве с антикоррупционной службой и открыл проектный офис "Адалдык алаңы". Уверяю, мы будем продолжать вести активную работу по противодействию коррупции по всей группе фонда», - сообщил Аспан.

Накануне антикоррупционная служба сообщила, что проводит расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук Казына», «Самрук Энерго» и «НК «Қазақстан Темір Жолы» по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний. Государству причинен ущерб на 3,8 млрд тенге. Другую информацию в интересах следствия антикоррупционное ведомство не предоставило.