А Эрдоган примет участие в VI саммите СВМДА в Казахстане в октябре
  • 303
Токаев в мае посетит Турцию с визитом
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в мае посетит с визитом Турцию, сообщает Акорда после встречи президента с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

«Приветствуя Фуата Октая, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что с удовлетворением принял его приглашение посетить Турцию в мае текущего года», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития стратегического партнерства стран и актуальные вопросы международной повестки.

Токаев констатировал высокий уровень двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и заявил о необходимости их дальнейшей активизации. Также он «высказал признательность» за решение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в VI саммите СВМДА, который состоится в октябре в столице Казахстана.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
NBC утверждает, что Казахстан отказался отправить свои войска в Украину
Новости
Жители Есильского района столицы вновь протестуют против застройки линейного парка
Новости
Казахстанцы запустили петицию против войны в Украине
Новости
Нацбанк и KASE приняли решение изменить регламент торгов на бирже по доллару
Новости
Депутат «Аманата» предложил Нацбанку исключить свое участие в торгах на Kase
Новости
Группа общественных деятелей Казахстана объявила сбор медикаментов для Украины