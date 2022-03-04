Токаев в мае посетит Турцию с визитом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в мае посетит с визитом Турцию, сообщает Акорда после встречи президента с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

«Приветствуя Фуата Октая, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что с удовлетворением принял его приглашение посетить Турцию в мае текущего года», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития стратегического партнерства стран и актуальные вопросы международной повестки.

Токаев констатировал высокий уровень двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и заявил о необходимости их дальнейшей активизации. Также он «высказал признательность» за решение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в VI саммите СВМДА, который состоится в октябре в столице Казахстана.