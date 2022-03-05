В Уральске возникла угроза подтопления домов

В Уральске из-за обильных осадков и резкого таяния снега возникла угроза подтопления талыми и дождевыми водами жилых массивов, сообщает портал «Мой город».

В ТОО «Баты су арнасы» сообщили, что из канализационных коллекторов не успевают выкачивать воду, сейчас основные КНС в городе работают под полной нагрузкой в непрерывном режиме.

«Возникает угроза подтопления сточными, талыми и дождевыми водами общегородской территории и жилых массивов. Для предотвращения данной ситуации вынуждено ограничить подачу воды в город до 18:00», - сообщили на предприятии.

По информации акимата города, только в ночь на 5 марта с городских улиц было откачано 417,4 кубометров воды.

Также на весь день закрыли сливную станцию во втором рабочем поселке.

С вечера 4 марта в Уральске идет сильный дождь, обильно тает снег, на дорогах образовались огромные лужи.