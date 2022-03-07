На открытии торгов цена нефти марки Brent достигала $139 за баррель

На открытии торгов в понедельник стоимость нефти марки Brent выросла на 18%, достигнув отметки $139 за баррель, но вскоре продолжила торговаться ниже $130. Скачок цены произошел на фоне обсуждающегося запрета на импорт российской нефти, сообщает Bloomberg .

На прошлой неделе фьючерсы на Brent достигли двухлетнего максимума, поскольк вторжение России в Украину вызвало опасения по поводу жестокого дефицита предложения. США ведут »очень активные дискуссии» со своими европейскими союзниками о запрете на ужесточение экономического давления на президента Владимира Путина.

Белый дом до сих пор сопротивлялся ограничениям на импорт российской нефти, опасаясь негативного влияния растущих цен на потребителей. Однако ограничения постепенно вводятся, но европейские страны не очень приветствуют их. JPMorgan Chase & Co. заявил, что нефть марки Brent к концу года может достичь $185 за баррель, если российские поставки продолжат нарушаться, в то время как один хедж-фонд заявил о возможном повышении цен до $200.

«Нас ждет еще много поворотов», - заявил в воскресенье Майк Мюллер, глава Vitol Group в Азии, в подкасте, подготовленном дубайским консультантом и издателем Gulf Intelligence. «Хотя я думаю, что мир уже просчитал тот факт, что западное полушарие не сможет принимать серьезные объемы российской нефти, я не думаю, что мы еще оценили весь эффект».

На прошлой неделе нефть марки Brent торговалась в самом большом диапазоне с момента запуска фьючерсного контракта в 1988 году, превзойдя резкие колебания во время мирового финансового кризиса 2008 года и падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Трейдеры, грузоотправители, страховщики и банки все больше опасаются брать на себя или финансировать закупки российского сырья, поскольку они ориентируются на финансовые санкции.

Саудовская Аравия повысила цены на свои основные марки нефти после резкого роста стоимости фьючерсов, увеличив расходы нефтеперерабатывающих компаний, которые будут вынуждены сократить объемы переработки, если их маржа значительно снизится. Между тем Ливия, один из производителей нефтяного картеля ОПЕК, заявила, что ее добыча упала ниже 1 миллиона баррелей в день из-за политического кризиса, что усугубляет и без того напряженный баланс спроса и предложения.

В выходные Международный валютный фонд предупредил, что война в Украине, а также последующие санкции, введенные против России, окажут «серьезное воздействие» на мировую экономику. «Хотя ситуация остается весьма изменчивой, а перспективы чрезвычайно неопределены, экономические последствия уже очень серьезны», - заявили в организации.