Столичные компании заявили, что не смогут выполнить госзаказ по пошиву спецодежды и школьной формы из-за удорожания сырья

Столичные текстильные компании заявили, что не смогут выполнить свои договорные обязательства по пошиву спецодежды, школьной формы из-за удорожания материалов и возникшей курсовой разницы, сообщили в среду в палате предпринимателей города.

По информации нацпалаты, в столице состоялось заседание регионального оперативного штаба, созданного в связи с санкциями на РФ и их влиянием на экономику Казахстана. На заседании «столичные текстильные компании в один голос заявили, что не смогут выполнить свои договорные обязательства по пошиву спецодежды, школьной формы из-за удорожания материалов и возникшей курсовой разницы».

Руководитель BMC Sales Аскар Башеев отметил, что все поставщики сырья боятся заключать договора из-за курсовой разницы: «Впереди школьный сезон, но мы не сможем отшить, так как нет ресурсов. Поставщики не заключают договоры, так как ни у кого нет гарантий, что завтра цена не изменится».

По словам представителя ТОО «Швейная фабрика “Прогресс”» Нуржана Манкина, цены на материал китайского и российского производства выросли на 30-40%, а договор с министерством обороны его компания заключила по ценам осени 2021 года.

«На данный момент мы не можем исполнить договор», – отметил он.

Генеральный директор ТОО «КазСПО-N» Елена Свечникова заявила, что в нынешних условиях договор с Минобороны, который они намеревались заключить, стал невыгодным, поэтому они будут вынуждены от него отказаться.

Предприниматели также опасаются, что из-за санкций они не успеют или не смогут получить из США или Европы необходимое для посевной кампании оборудование, так как оно должно было прийти через Россию и Беларусь. Бизнес высказал опасения, что переориентированные маршруты через Турцию и Азербайджан могут удлинить сроки, так как есть сомнения в готовности портов Баку и Актау справляться с такой нагрузкой.

И.о. директора палаты предпринимателей столицы Бейсен Жолболдиев отметил, что все озвученные вопросы будут направлены в оперативный штаб НПП «Атамекен» для поиска альтернативных решений.