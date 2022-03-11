Экспертное сообщество призвало сенат отказаться от принятия поправок, ужесточающих требования к соцсетям и мессенджерам

Экспертное сообщество призвало сенат парламента отказаться от принятия законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», предусматривающего ужесточение требований к соцсетям и мессенджерам. Эти поправки противоречат положениям Конституции и дадут возможность МИОР требовать удаления практически любого контента.

«Мы, эксперты в области цифровых прав, правозащитники, журналисты, жители Казахстана, призываем власти страны отказаться от идеи принятия норм, усиливающих регулирование соцсетей и мессенджеров под предлогом защиты детей от кибербуллинга. Мы призываем сенат не принимать данный законопроект. Эти предложения грозят ущемлением прав и интересов человека. Они дают возможность Министерству информации и общественного развития под предлогом защиты детей от сетевой травли требовать удаления практически любого контента, ограничивая в случае отказа доступ ко всей иностранной интернет-платформе», - говорится в совместном заявлении.

Экспертное сообщество считает эти поправки антиконституционными, поскольку они противоречат положениям статьи 20 Конституции РК, и «такой подход, в случае принятия законопроекта, угрожает не только правам и свободам человека, но и доходам значительной доли населения», поскольку пользователями того же Instagram являются почти 12 млн казахстанцев, часть из них используют для ведения бизнеса. Поэтому «каждый час блокировки интернета наносит огромный ущерб пользователям и национальной экономике, и принимать такой законопроект, предполагающий даже гипотетическую возможность блокировок, представляется избыточной и контрпродуктивной инициативой».

«Блокировка целой платформы или сервиса является непропорциональной мерой при любом случае ее противоправного использования. И для решения проблемы кибербуллинга есть более эффективные и логичные способы, включая собственные механизмы платформ, подходы правозащиты, работу психологов и защитное программное обеспечение и обучение детей и их родителей цифровой гигиене и безопасности», - отмечается в заявлении.

Принятие этого законопроекта также может нанести непоправимый ущерб международной репутации Казахстана, поскольку «является аналогом наиболее одиозных законов и практик, в частности России и Китая».

«Эти и многие другие причины заставляют нас выступить категорически против и требовать от властей Казахстана исключения этих норм из законопроекта», - отмечает сообщество.