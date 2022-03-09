Мажилис одобрил поправки в законодательство, ужесточающие требования к соцсетям и мессенджерам

Депутаты мажилиса рассмотрели во втором чтении и одобрили резонансные поправки в законодательство по защите прав ребенка. Законопроект обязывает владельцев социальных сетей и мессенджеров иметь специальных представителей, которые должны постоянно находиться на связи с министерством информации и общественного развития и, в случае запроса от госоргана, в течение 24 часов удалять контент, который будет признан казахстанскими властями «травлей» или «буллингом».

«В целях профилактики проявления травли, буллинга среди несовершеннолених, законодательно закреплено понятие «травля», а также предумотрена компетенция министерства образования и науки по разработке правил профилактики буллинга среди несовершеннолетних. Кроме того, предложены нормы по регламентированию механизма противодействия противоправному контенту в сети интернет, в том числе, путем закрепления понятий «онланй-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями», а также установлены правила их функционирования на территории республики Казахстан», - сказала депутат Джамиля Нурманбетова.

В частности, по ее словам, собственник или иные законные представители иностранной онлайн-платформы, находящиеся на территории Казахстана, среднесуточный доступ к которым в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей, должен назначить своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ – это министерство информации и общественного развития. И этот законный представитель после получения предписания о кибербуллинге в отношении детей, обязан будет в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов республики.

Вместе с тем одна из разработчиков поправок – депутат Динара Закиева, в кулуарах мажилиса заверила журналистов, что крупные социальные сети и мессенджеры, в числе которых Facebook, Instagram, Linkedin, не должны будут открывать свои представительства в Казахстане, а лишь иметь своих представителей. И они также имеют право не находиться в стране.

«Предусматривается не открытие представительств, а [наличие в стране] представителей. Эти представители могут находиться где угодно в мире. По информации министерства информации и общественного развития, на данный момент проведены переговоры с самыми крупными социальными сетями, это Facebook, Instagram. И уже предварительно определены представители в Гонконге, с которыми министерство находится на связи», - отметила депутат.

Законопроект был одобрен мажилисом в первом чтении в сентябре и вызвал резкую критику гражданского общества Казахстана. Законопроект фактически дает возможность государству самостоятельно трактовать суть постов в социальных сетях и требовать от их владельцев удаления контента.

После одобрения мажилисом законопроект направлен на рассмотрение в сенат.