Казахстан ведет прямые переговоры с Walt Disney Company и Sony по кинопрокату – Минкультуры

Накануне в министерстве культуры и спорта состоялось совещание по вопросам развития киноиндустрии, на котором обсуждалась ситуация с кинопрокатом зарубежных фильмов в Казахстане. Как заверили в ведомстве, «поводов для беспокойства казахстанского зрителя нет».

«В настоящее время все необходимые переговоры с зарубежными компаниями ведутся. Поводов для беспокойства казахстанского зрителя нет. В частности, три голливудские студии – Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures – продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утвержденным графиком. С компаниями Walt Disney Company и Sony отечественные кинопрокатчики при участии МКС РК ведут прямые переговоры», - указывается в сообщении.

При этом в Минкультуры не видят «серьезных препятствий для достижения соответствующих договоренностей» и обещает о результатах переговоров и других подробностях дальнейшей работы казахстанских кинотеатров в сложившихся условиях сообщить дополнительно.