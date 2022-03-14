Доля валютных интервенций и продажи валюты из Нацфонда за неделю составила 93%

Валютные интервенции Нацбанка и продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансферта в бюджет на прошлой неделе достигли 93% от всего объема сделок на Казахстанской фондовой бирже, сообщил Нацбанк в понедельник.

Объем валютных инвервенций составил $421,9 млн или 59,2% от общего объема биржевых торгов. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за прошлую неделю составили $240,2 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 92,9% от общего объема торгов, -сообщил Нацбанк.

Регулятор отметил, что интервенции сохраняются для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке.

При этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.