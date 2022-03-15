Токаев пригласил нового президента Туркменистана с госвизитом в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и его отцом, теперь уже бывшим главой республики Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает сайт Акорды.

«Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Туркменистана. Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между народами двух стран, собеседники выразили твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-туркменского стратегического партнерства», - говорится в сообщении.

Токаев уверен, что новый лидер Туркменистана будет продолжать стратегический курс «по построению сильного и процветающего государства» и пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Казахстан с государственным визитом.

Токаев также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением выборов, отметил его огромный личный вклад в укрепление уз дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и выразил уверенность, что «богатый политический и жизненный опыт Гурбангулы Бердымухамедова будет и впредь широко востребован в Туркменистане и за его пределами».