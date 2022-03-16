Нужно отказываться от чрезмерных президентских полномочий — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно запретить президенту быть членом партии на период своих полномочий. Кроме того, это касается председателя и членов ЦИК, счетного комитета и Конституционного совета. По мнению главы государства, так будущие лидеры страны будут избавлены от соблазна подмять под себя основные политические институты.

В своем обращении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий уже утратила свою эффективность и уже не способна консолидировать гражданское общество. Поэтому страна нуждается в переустройстве политической модели развития Казахстана. «Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — сказал президент.

Один из шагов переустройства политической модели заключается в том, что нужно отходить от практики, когда все замыкается на президенте страны: «Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии «Аманат» я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя. Сращивание партийных структур с госаппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты. Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателя и членов ЦИК, счетного комитета и конституционного совета. Вместе с тем, мы видим, что сверхконцентрация полномочий в целом проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить акимам и заместителям занимать должности в филиалах партии. Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему. Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в происшедших январских событиях. Но важный урок трагического января состоит в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину. Непотизм, в какой бы стране он не был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции».

По словам президента, для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятия должностей политических, государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Токаев считает, что нужно закрепить данную норму в Конституции.

Кроме того, сверхконцентрация власти президента так же выражается в избыточном количестве его полномочий: «Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения, эта норма способствует укоренению излишней практики ручного управления и снижает самостоятельность местных исполнительных органов. Более того, сейчас президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских акимов. Такие законодательные положения нужно упразднить. Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят правила игры и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества».