«Казатомпром» не ожидает изменений в сотрудничестве с российскими компаниями

В национальной компании «Казатомапром» не ожидают изменений по сотрудничеству с российскими компаниями, заявил в среду в ходе пресс-конференции глава компании Мажит Шарипов.

«У “Казатомпрома” есть совместные предприятия с российскими компаниями. Пока мы не ожидаем каких-либо изменений в сотрудничестве с ними. Транспортировка части продукции “Казатомпрома” осуществляется через территорию России. В настоящее время каких-либо ограничений в части транспортировки не наблюдается. Однако следует отметить, что у компании имеются альтернативные маршруты транспортировки, которые уже были успешно использованы в предыдущие годы», - заявил он.

Вместе с тем Шарипов высказался по поводу строительства в Казахстане атомной электростанции. Он отметил, что пока решения по данному вопросу не принято. Но в фонде «Самрук-Казына» создана отдельная организация, специализирующаяся на вопросах атомной энергетики – казахстанские атомно-энергетические станции.

«Что касается участия “Казатомпрома” в этой деятельности, мы являемся уранодобывающим предприятием. Наша деятельность будет направлена только на обеспечение топливом – природного урана, урановой продукции и ядерного топлива для АЭС. Конечно, наши эксперты в нашей компетенции будут здесь уместны», - отметил председатель правления.

Говоря в целом об атомной энергетике, Шарипов напомнил, что сейчас в мире тренды по переходу к низкоуглеродной, чистой энергетике, и атомная энергетика как раз относится к такой.