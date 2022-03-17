АЗРК предлагает запретить крупным аэропортам продавать авиакеросин

В агентстве по защите и развитию конкуренции считают необходимым запретить казахстанским крупным аэропортам продавать авиакомпаниям авиакеросин, а лучше сконцентрироваться на развитии сферы услуг. Об этом в четверг в ходе круглого стола на тему «О мерах демонополизации ключевых товарных рынков Республики Казахстан» сказал председатель агентства Серик Жумангарин.

«Аэропорты немного зажаты в своей тарифной политике, и основной доход они получают от перепродажи акиакеросина. 72% авиационного топлива в Республике Казахстан контролируют две компании в лице ТОО «PETROSUN» с долей в 54% и АО «КазМунайГаз» с долей в 18%», - отметил Жумангарин.

По его данным, доли основных покупателей ТОО «Petrosun» составляют АО «AirAstana» – 45%, АО «Международный Аэропорт Нур-Султан Назарбаев» – 17%, ТОО «Scat» – 13%, ТОО «Винес трейдинг» – 9%, АО «Международный Аэропорт Алматы» – 8%, АО «Qazaqair» – 3,3%. А 100% объема авиатоплива у «КазМунайГаз» приобретает АО «КазМунайГазАэро».

«Что мы предлагаем? Мы в этом году ввели регулирование аэропортов с объемом пассажиропотока более 2 млн человек. Предварительно предлагается запретить им продавать авиакеросин – запретить им этот вид деятельности, чтобы они развивали сферу услуг», - заявил председатель агентства.