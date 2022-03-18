Токаев присудил госнаграды ряду казахстанцев к Наурызу

В канун празднования Наурыза указом президента за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана, активную общественную деятельность, личную самоотверженность, проявленную при спасении и защите граждан, помощь в обеспечении общественного порядка группе граждан присуждены государственные награды, сообщает Акорда.

Так, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю Илье Жаканову, в развитии здравоохранения страны – президенту Казахской академии питания Турегельды Шарманову.

Орденом «Отан» награжден поэт Нуржан Светкали; орденом «Барыс» І степени – профессор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Жандарбек Малибекулы и поэт Нурлан Оразалин; орденом «Барыс» ІІІ степени – председатель Совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсейит, председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Ахметжан Шардинов, президент Федерации борьбы Даулет Турлыханов, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, проректор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Дихан Камзабекулы, первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и другие.

Орденом «Парасат» награждены деятели культуры, науки и образования, представители средств массовой информации, а также депутаты мажилиса парламента Берик Абдигалиулы и Едил Жанбыршин.

Орденом «Достық» ІІ степени награжден руководитель команды по пауэрлифтингу Дирекции развития спорта Сергей Цырульников, орденом «Құрмет» – политолог Данияр Ашимбаев, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, исполнительный директор Хартии за права человека Жемис Турмагамбетова, активист Орынбасар Сеитов, президент фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, общественный деятель Даурен Талипов, заведующий отделением Алматинской городской клинической больницы №7 Есенай Еспенбетов и другие. Всего ордена «Құрмет» удостоены 94 человека.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены 25 человек, медалью «Шапағат» – 68 волонтеров, меценатов и других граждан, среди которых журналист Александра Мыскина, председатель организации инвалидов «Үміт-Надежда» Дуйсенгали Оспанов, волонтер Айгерим Доскалиева.