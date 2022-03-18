Шахтеры Бестобе обратились к президенту Казахстана

18 марта сотрудники АО ГМК «Казахалтын» выступили с обращением к президенту. В нем они говорят о том, что старейшая в стране фабрика по добыче золота может встать, а люди останутся без работы. Они просят президента страны Касым-Жомарта Токаева не допустить того, чтобы золото в поселке добывалось карьерным способом, который менее экологичен, взять ситуацию под госудасртвенный контроль и прекратить преследование экологических активистов Николая Катчиева и Александры Назаренко, над которыми сейчас идет судебный процесс.

«Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как хотят развалить действующие шахты по добыче руды. Три поколения семей трудились на этом руднике. С июля 2021 года шахты остановлены, рабочих отправили в административный отпуск, прошло 9 месяцев. Они («Алтыналмас» - прим. V) планируют добывать руду карьерным способом, а карьерную разработку хотят закрыть, тысячи людей останутся без работы. Старую фабрику демонтировали и построили перерабатывающую фабрику на розе ветров, её расстояние от жилых домов – 300 метров. Мы считаем, что фабрика построена незаконно».

Сотрудники фабрики напомнили, что на активистов, которые боролись за экологию поселка – Николая Катчиева и Александру Назаренко по обращению компании «Алтыналмас» завели уголовное дело – их обвиняют в разжигании социальной розни и прямо сейчас идет судебный процесс.

«Они не преступники, а защитники поселка. Надеемся на освобождение их от преследования. Просим срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию в руднике Бестобе, привлечь к уголовной ответственности руководство «Алтыналмаса», лишить компанию лицензии на разработку месторождений карьерным способом».

Шахтеры напомнили, что это третье письмо к президенту и что в предыдущие два раза в ответ приходила отписка. «В случае третьей отписки будем добиваться личной встречи с вами по этому вопросу. Мы будем отстаивать свой рудник до конца и просим взять ситуацию под государственный контроль. Помогите сохранить наши рабочие места и экологию поселка. Мы хотим, чтобы по-прежнему работали шахты, мы против карьера», — говорится в обращении.

Подробно о проблемах поселка Бестобе мы рассказывали в отдельном материале.