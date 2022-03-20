В шести регионах не зарегистрировано ни одного заболевшего
Менее 50 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы акимата Алматы
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила межведомственная комиссия.

В Алматы зарегистрировано 19 случаев, в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – по 6 случаев, в столице – 5, в Костанайской области − 4, в Карагандинской области – 3, в Акмолинской области − 2, в Жамбылской области – 1, в Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областях – по 1 случаю.

В Шымкенте, Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях новых заболевших не выявлено.

Всего в стране подтверждено 1 304 867 случаев КВИ.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Бизнесмен Боранбаев задержан в Алматы - источники
Новости
Казахстан планирует отказаться от дифференциации тарифов на электроэнергию к 2025 году
Новости
Задержан Кайрат Сатыбалды
Новости
«Целинный» обратился к Токаеву в связи с задержанием Боранбаева
Новости
Двух жителей Алматы, выступавших против действий России, осудили на 5 лет каждого
Новости
Кайрат Сатыбалды и его бывшая супруга подозреваются в рейдерском захвате бизнеса – Антикор