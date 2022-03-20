Менее 50 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила межведомственная комиссия.

В Алматы зарегистрировано 19 случаев, в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – по 6 случаев, в столице – 5, в Костанайской области − 4, в Карагандинской области – 3, в Акмолинской области − 2, в Жамбылской области – 1, в Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областях – по 1 случаю.