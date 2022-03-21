Токаев поручил в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска

Сегодня утром президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о ходе работ по ликвидации последствий аварии на Петропавловской ТЭЦ, которая привела к отключению тепла в жилых домах, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«По словам акима, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли. Ожидается прибытие главы компании – собственника ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов», - написал Уали в Facebook.

Накануне около 19:00 произошло частичное обрушение трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске. По данным ДЧС, причиной обрушения стал сильный ветер (до 10 м/с). До момента обрушения в работе находилось 4 котлоагрегата и 5 турбоагрегатов. В 19:30 были отключены 2 котлоагрегата и 3 турбоагрегата. В Минэнерго сообщали, что тепло подается с пониженными параметрами, готовится ввод в работу резервных котлов. Для расследования технологического нарушения создана специальная комиссия.

Между тем в прокуратуре Северо-Казахстанской области сообщили, что, по предварительным данным, неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия.