В 12 регионах не зарегистрировано ни одного заболевшего
18 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Фото coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 1 304 949 случаев, сообщила межведомственная комиссия.

За сутки в Алматы зарегистрировано 9 случаев, в Восточно-Казахстанской области − 5, в Павлодарской области − 2, в Жамбылской и Карагандинской областях − по одному.

Не зарегистрировано новых случаев в столице, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.

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