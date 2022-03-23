18 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 1 304 949 случаев, сообщила межведомственная комиссия.

За сутки в Алматы зарегистрировано 9 случаев, в Восточно-Казахстанской области − 5, в Павлодарской области − 2, в Жамбылской и Карагандинской областях − по одному.

Не зарегистрировано новых случаев в столице, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.