Акимат намерен вернуть в коммунальную собственность «Алматы кала жарык»

Акимат Алматы намерен вернуть в коммунальную собственность предприятие «Алматы кала жарык», отвечающее за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города, которое было приватизировано в прошлом году компанией «ABM Group.com». Как отметили в пресс-службе акимата, решение о приватизации «противоречит нормам законодательства о государственном имуществе и ограничивает конкуренцию».

Как напомнили в пресс-службе, в конце декабря 2021 года по решению акимата Алматы посредством тендера было реализовано ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық». Победителем признано ТОО «ABM Group.com». Сумма сделки составила 4,6 млрд тенге при оценочной стоимости 14,8 млрд тенге.

Алматинский департамент агентства по защите и развитию конкуренции провел анализ состояния конкуренции на рынке оказания услуг автоматизированного централизованного управления систем наружного освещения города за 2020-2021 годы для определения доли «Алматы қала жарық» на этом рынке. Было установлено, что эта организация занимает монопольное положение.

«Согласно нормам закона РК “О государственном имуществе”, принятие решений о приватизации организаций, являющихся субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение, отнесено к компетенции правительства страны. Таким образом, решение акимата Алматы о приватизации ГКП на ПХВ “Алматы қала жарық” противоречит нормам законодательства о государственном имуществе и ограничивает конкуренцию. Приватизация “Алматы қала жарық” может привести к потере стратегического государственного предприятия», - заявили в акимате.

В этой связи акимат принимает меры по отмене решения о приватизации на основании уведомления департамента агентства по защите и развитию конкуренции и возврату в коммунальную собственность «Алматы қала жарық». Компания отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.