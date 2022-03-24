Необоснованно приватизированные объекты вернутся в госсобственность – правительство

При правительстве Казахстана начала работу комиссии по демонополизации экономики. Планируется, что в государственную собственность будут возвращены объекты, необоснованно приватизированные в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов, сообщает в четверг сайт премьер-министра.

«В рамках работы комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях», - говорится в сообщении.

В состав комиссии по демонополизации при правительстве вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены кабинета министров, представители генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына». По итогам первого заседания премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерству финансов совместно с уполномоченными госорганами и «Самрук-Казына» в течение недели внести в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов.