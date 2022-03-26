Там искали доказательства ее причастности к захвату аэропорта во время январских событий
В квартире у активистки Айгерим Тлеужан прошел обыск
Айгерим Тлеужанова на митинге за выборность акимов, фото Алмаса Касара

Вечером в пятницу дома у активистки и журналистки El Media Айгерим Тлеужан прошел обыск, были изъяты ее личные вещи. Об этом сообщила на своей странице в Facebook другая активистка Арайлым Назарова, находившаяся вместе с Тлеужан.

«Обыск в квартире у Айгерим Тлеужан завершен, забрали личные вещи. Ей выдали повестку в прокуратуру по делу о «захвате аэропорта» во время январских событий на 10 часов завтра», – сообщила Назарова вечером в пятницу.

В постановлении о возбуждении судом ходатайства на производство обыска, также опубликованном Назаровой, указано, что вечером 5 января в 2022 года в здание аэропорта вошла группа людей, из которых установлены порядка 34-45 лиц, «вооруженные 1 полицейским щитом, 1 огнетушителем и 3 палками-дубинками», вследствие чего деятельность аэропорта была парализована с 5 по 9 января. Тлеужанова, согласно документу, была установлена по видеозаписям с камер наблюдения как «лицо, которое в момент беспорядков в здании МАА (Международный аэропорт Алматы – В) поддерживало противоправные активные действия лиц, вошедших в административное здание МАА».

«В настоящее время есть основания полагать, что по месту жительства Тлеужановой А.Е. (...) имеются доказательства о ее причастности к совершению противоправных действий на территории МАА», – также указано в документе.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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