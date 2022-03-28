Уилл Смит получил премию «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии
Американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом года названа кинокартина «CODA:
Ребенок глухих родителей», сообщает «Медуза». Этот фильм был выдвинут на соискание премии в трех номинациях и во всех трех объявлен
победителем.
Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с «Властью пса».
Уилл Смит впервые получил «Оскар» за лучшую мужскую роль за ленту «Король Ричард». Ранее он номинировался за роли в картинах «Али» и «Погоне за счастьем».
Лучшей актрисой названа Джессика Честейн за роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй», а награду за лучшую женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос, сыгравшая в «Вестсайдской истории». Обладателем премии «Оскар» за лучшую роль второго плана стал Трой Коцур, исполнивший роль в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей».
Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан «Энканто», лучшим короткометражным анимационным фильмом – «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. В номинации «Лучший адаптированный сценарий» награда досталась Шан Хейдер за «CODA: Ребенок глухих родителей», а кинопремию за лучший оригинальный сценарий получил Кеннет Брана за «Белфаст».
В номинации «Лучшая песня» награды удостоена Билли Айлиш за песню No Time To Die из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
«Дюна» Дени Вильнева получила шесть «Оскаров» не в основных номинациях.