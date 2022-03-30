Абай Бисембаев освобожден от должности первого заместителя управделами президента

Нурсултан Назарбаев переназначил своего помощника Абая Бисембаева, освободив его от должности первого заместителя управляющего делами президента, сообщил в среду пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

«Сегодня Елбасы переназначил своего помощника Бисембаева Абая Айдархановича, освободив от временной (на период транзита) должности первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан», - сообщил Укибай.

54-летний Абай Бисембаев с 2006 по 2012 годы был заместителем управляющего делами президента, затем – до 2019 года – управляющим делами президента Казахстана, с 2019 года был помощником первого президента и заместителем управделами главы государства.