Он остается помощником Назарбаева
Абай Бисембаев освобожден от должности первого заместителя управделами президента
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Тамара Вааль, Власть

Нурсултан Назарбаев переназначил своего помощника Абая Бисембаева, освободив его от должности первого заместителя управляющего делами президента, сообщил в среду пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

«Сегодня Елбасы переназначил своего помощника Бисембаева Абая Айдархановича, освободив от временной (на период транзита) должности первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан», - сообщил Укибай.

54-летний Абай Бисембаев с 2006 по 2012 годы был заместителем управляющего делами президента, затем – до 2019 года – управляющим делами президента Казахстана, с 2019 года был помощником первого президента и заместителем управделами главы государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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