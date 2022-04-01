Выпускникам дадут возможность сдавать ЕНТ дважды для поступления на грант – Аймагамбетов

В текущем году выпускникам школ дадут возможность дважды сдавать ЕНТ для получения гранта. Об этом в пятницу в своем письме к школьникам написал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Самая хорошая новость. Я вижу тысячи ваших “тэгов” в “Инстаграм” с просьбами дать возможность сдавать ЕНТ для поступления на грант не один, а два раза. При принятии решений для нас главный приоритет – интересы школьников. Поэтому и в этот раз мы приняли решение в вашу пользу, и у вас будут две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант. Это снизит эмоциональную нагрузку и напряжение», - написал Аймагамбетов.

Он также напомнил, что единое национальное тестирование переведено в электронный формат, процедура сделана «максимально честной», а установленные камеры, система прокторинга и трансляция не должны смущать выпускников, как так эта мера необходима для справедливых результатов.

Кроме того, по словам министра, созданы специальные условия для детей с особыми потребностями, и с этого года им добавили дополнительные 40 минут для выполнения заданий, которые теперь без рисунков, схем и диаграмм.

«В этом году вы получите не только информацию о баллах на ЕНТ, но и тематический анализ результатов по каждому предмету. Это позволит вам проанализировать свои слабые стороны и подтянуть знания», - также сообщил министр.