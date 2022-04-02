Экономика Казахстана справится с давлением санкций против России - S&P

«Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана», - говорится в сообщении.

По данным правительства Казахстана, S&P определило, что «последствия экономических санкций в отношении России являются преодолимыми для экономики Казахстана», а снижение пропускной способности на погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) носит временный характер и не приведет к значительным перебоям экспортных нефтепоставок Казахстана.

По прогнозу S&P «устойчивые государственный и внешний балансы страны, наряду с повышением цен на нефть и золото, будут достаточными для смягчения внешних потрясений».

При этом агентство прогнозирует, что экономика Казахстана вырастет в 2022 года на 2%, что более чем вдвое ниже прогнозов правительства страны. В предыдущем прогнозе S&P ожидало, что рост экономики в этом году достигнет 3,6%.