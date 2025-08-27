Россия потеряла 17% нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак Украины – Reuters

После атак на 10 российских нефтеперерабатывающих заводов в этом месяце, в результате которых были остановлены объекты, на долю которых приходится не менее 17% мощности переработки, или 1,1 млн баррелей в сутки, Россия пересмотрела свой план экспорта сырой нефти из западных портов, сообщает Reuters .

План пересмотрен на 200 тыс. баррелей в сутки в августе, сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Но планирование экспорта остается неопределенным из-за продолжающихся атак и сдвигающихся графиков ремонтных работ. Российские продавцы нефти пока не получили окончательные планы отгрузки на сентябрь.

По оценкам одного источника, повреждение трубопровода «Дружба» и маршрута Усть-Луга может сократить экспорт до 500 тыс. баррелей в сутки. Другой источник сообщил, что порт Усть-Луга в настоящее время загружен лишь на половину своей пропускной способности в 700 тыс. баррелей в сутки, и пока неясно, когда терминал сможет выйти на полную мощность.

Издание DW сообщает, что удары не только нарушили работу объектов, но и привели к дефициту бензина в ряде регионов России. Так, полностью останавливали производство Новокуйбышевский, Саратовский, Самарский, Волгоградский и Сызранский заводы. Атакам также подверглись Афипский, Славянский и Новошахтинский производства. Вставал завод в Усть-Луге, перерабатывающий газовый конденсат в мазут и керосин. Половину мощностей срезал Рязанский НПЗ. А в Курильском районе полностью остановили продажу бензина АИ-92 населению.

Еще 1 августа агентство Reuters со ссылкой на участников топливного рынка сообщало, что в августе и сентябре в России ожидаются перебои с поставками бензина.

В 2024 году, после налетов беспилотников на нефтезаводы, власти России засекретили статистику производства бензина и дизельного топлива. По оценкам Reuters, в прошлом году объемы нефтепереработки снизились до 12-летнего минимума – до 269,9 млн тонн.