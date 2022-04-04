Задержаны экс-замначальника департамента полиции Жамбылской области и глава ЛОП в аэропорту Алматы

Всего в Казахстане возбуждено 9 уголовных дел по фактам бездействия по службе
Тамара Вааль, Власть
Экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы водворены в изолятор временного содержания. Они подозреваются в бездействии по службе во время январских событий, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
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