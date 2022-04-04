Задержаны экс-замначальника департамента полиции Жамбылской области и глава ЛОП в аэропорту Алматы

Экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы водворены в изолятор временного содержания. Они подозреваются в бездействии по службе во время январских событий, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«1 и 2 апреля текущего года задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств», - сообщил Килымжанов.

Он напомнил, что 5 января руководители двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. Все они признаны подозреваемыми. По данным фактам возбуждено 9 уголовных дел по статье «бездействие по службе».