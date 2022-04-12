Медики оценивают состояние женщины, совершившей самоподжог у здания МВД в столице, как тяжелое

Состояние женщины, совершившей накануне самоподжог у здания МВД в столице, расценивается как тяжелое, сообщает «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения города.

Женщина 1990 года рождения была доставлена по линии скорой помощи в многопрофильную городскую больницу №1.

«При поступлении в противошоковой палате была осмотрена комбустиологом, реаниматологом, токсикологом, терапевтом. Учитывая тяжесть пациентки, ее госпитализировали в отделение реанимации с ожоговым шоком. В настоящее время женщина получает полный объем медицинской помощи и находится под наблюдением медперсонала отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Состояние ее здоровья расценивается как тяжелое», - прокомментировали в ведомстве.

Как сообщает КазТАГ, накануне около 5 вечера в департамент полиции столицы поступило сообщение, что у здания МВД протестующие женщины угрожают совершить самоподжог в случае отказа принять меры по уголовному делу в Алматы.

«Несмотря на разъяснения со стороны сотрудников полиции, одна из организаторов облила себя жидкостью. В этот момент участковый инспектор полиции схватил ее за руку, в которой она держала зажигалку и увел ее. Произошедшая вспышка огня была моментально локализована. Пострадавшей оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована в больницу. Полицейский также получил ожог руки», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Как стало известно, семья пострадавшей вложила в финансовую пирамиду Mudarabah Capital около 20 млн. тенге. Женщина опубликовала в социальной сети пост, в котором попросила винить в ее смерти заместителя начальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова.

Mudarabah Capital – финансовая пирамида, фигурантами по делу которой проходят известные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы, Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог.