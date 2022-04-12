Концепцию развития науки Казахстана примут до конца апреля

Министерство образования и науки должно до конца апреля принять концепцию развития науки Казахстана на 2022-2026 годы. Кроме того, для улучшения результативности научных исследований, будет проведен ребрендинг фонда науки страны. Такие поручения во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Алихан Смаилов.

«Поручаю министерству образования и науки обеспечить до 30 апреля текущего года принятие концепции развития науки Казахстана на 2022-2026 годы, проработать механизмы поиска и привлечения молодых талантов, создать информационную базу нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом, принять меры по институциональной трансформации Национальной академии наук с приданием ей государственного статуса. Также обеспечить ребрендинг фонда науки с акцентом на повышение экономической эффективности, капитализацию научных исследований, их инвестиционную привлекательность, открытость и прозрачность всех процессов», - заявил Смаилов.

Кроме того, Минобразования совместно с представителями бизнес-сообщества, НПП «Атамекен» должно обеспечить включение раздела по вкладу науки с конкретными индикаторами в создание наукоемких производств, высокотехнологичных рабочих мест в проект программы повышения доходов населения до 2025 года. А совместно с министерствами индустрии и энергетики – обеспечить создание научно-технических советов и внедрение централизованного механизма финансирования недропользователями научно-исследовательских разработок.

Как напомнил премьер-министр, за последние два года финансирование науки Казахстана из республиканского бюджета выросло почти в два раза. Причем государственное финансирование распределяют сами ученые.

«Комплексные меры по поддержке ученых, развитию инфраструктуры, межведомственной координации науки предусмотрены в национальном проекте “Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций”. Реализация нацпроекта позволит увеличить численность ученых и количество научных разработок, обеспечить обновление оборудования исследовательских институтов», - считает глава кабмина.

Он также отметил, что с 2021 года 500 ученых ежегодно направляются на стажировки в ведущие научные центры мира, для молодых ученых выделяется по 1 000 грантов, а к 2025 году стоит задача увеличить долю частного со-финансирования науки до 50%.