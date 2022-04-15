Двое после осмотра медиками отпущены домой
  • 573
В Павлодаре после пожара в школе госпитализированы трое детей
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Сегодня утром в павлодарской школе №1 произошел пожар. Пятерых учеников увезли в больницу, после осмотра медиками двоих отпустили домой, сообщает КазТАГ.

«15 апреля в 11:06 по улице Малайсары Батыра, 3, произошел пожар на третьем этаже в кабинете книгохранилища СОШ №1 города Павлодар. Загорелись мебель и книги на площади 15 кв.м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 479 человек, из них 414 детей», - сообщили в пятницу в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На «скорой» с места пожара в больницу увезли пятерых школьников, двоих из них после осмотра медиками отпустили домой, троих госпитализировали.

«Пострадавших детей пять. Двоих с острой реакцией на стресс и отравлением продуктами горения легкой степени врачи осмотрели на месте и передали родителям. Одна девочка 2005 и две 2006 годов рождения с диагнозом “токсическое действие двуокиси углерода” в экстренном порядке госпитализированы в соматическое отделение Павлодарской областной больницы», - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Причина пожара устанавливается.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Полиция сорвала акцию у российского консульства в Алматы
Новости
До сотни человек собрались на акцию против строительства ЖК рядом с центральным стадионом в Алматы
Новости
Агентство S&P заявило, что Россия объявила дефолт по внешнему долгу
Новости
Вкладчики восьми ликвидируемых банков могут получить гарантийное возмещение до 1 мая – КФГД
Новости
В этом году военные парады на 7 и 9 мая в Казахстане проводить не будут
Новости
В МВД отмечают рост заявлений от россиян на получение вида на жительство в Казахстане