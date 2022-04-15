В Павлодаре после пожара в школе госпитализированы трое детей

Сегодня утром в павлодарской школе №1 произошел пожар. Пятерых учеников увезли в больницу, после осмотра медиками двоих отпустили домой, сообщает КазТАГ .

«15 апреля в 11:06 по улице Малайсары Батыра, 3, произошел пожар на третьем этаже в кабинете книгохранилища СОШ №1 города Павлодар. Загорелись мебель и книги на площади 15 кв.м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 479 человек, из них 414 детей», - сообщили в пятницу в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На «скорой» с места пожара в больницу увезли пятерых школьников, двоих из них после осмотра медиками отпустили домой, троих госпитализировали.

«Пострадавших детей пять. Двоих с острой реакцией на стресс и отравлением продуктами горения легкой степени врачи осмотрели на месте и передали родителям. Одна девочка 2005 и две 2006 годов рождения с диагнозом “токсическое действие двуокиси углерода” в экстренном порядке госпитализированы в соматическое отделение Павлодарской областной больницы», - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Причина пожара устанавливается.