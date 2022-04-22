На ремонт дорог Западного Казахстана не хватало финансирования – Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату региона незамедлительно начать ремонт дорог в области. Смаилов в ходе поездки отметил, что те проекты, которые начинали еще три года назад, не завершили из-за нехватки финансирования.

«Состояние автомобильных дорог – один из наиболее проблемных вопросов Западно-Казахстанской области. В текущем году мы должны завершить основную часть этих работ. Данные проекты, начатые еще три года назад, не были завершены из-за недостатка финансирования», - сказал он.

Глава правительства посетил участок автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ, соединяющий 50 населенных пунктов, где проживают 94 тыс. человек. Дорога ведет до Карачаганакского месторождения и является транзитным коридором в Россию. Сейчас трасса находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Как сообщил Смаилов, в целом в этом году на реконструкцию автодорог предусмотрено 15 млрд тенге, но «если технические возможности позволят ускорить темпы работ, можно будет выделить дополнительное финансирование». В частности, Смаилов сообщил, что при уточнении бюджета заложили 6 млрд тенге на реконструкцию автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ.

«Компания “КазАвтоЖол” приступила к работам. Ремонт этой дороги нужно завершить в течение 2022-2025 годов», - поручил премьер-министр.

Также глава правительства поручил акимату области совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития держать этот вопрос на контроле и обеспечить эффективное освоение средств.

Как сообщала накануне пресс-служба президента, глава государства обратил внимание на статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете Egemen Qazaqstan, где говорится, что поручения Токаева еще в 2019 году о модернизации транспортно-логистического потенциала региона, в котором 70 % дорог находятся в плачевном состоянии, не исполнены: президент тогда поручил правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах, однако эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой, строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием.

«Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны. Ответственность за решение проблемы Президент возложил на премьер-министра Алихана Смаилова», - сообщала пресс-служба президента.