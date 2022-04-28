Количество туш мертвых тюленей на побережье Каспия в Мангистауской области достигло почти сотни

В ходе обследования побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей, сообщает комитет рыбного хозяйства Минэкологии. Ранее сообщалось, что в Мангистауской области на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас обнаружено около 50 туш мертвых тюленей. Но департамент экологии не сможет выяснить причины их гибели.

«27 апреля да в ходе продолжения работ по обследованию побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и грунта для лабораторных исследований. Необходимо отметить, что в следствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным», - говорится в сообщении комитета.

Сейчас проводятся утилизация мертвых тюленей, продолжается мониторинг побережья. Информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта.

В комитете напомнили, что на казахстанском побережье Каспийского моря за последние пять лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистауской области – тогда было обнаружено 247 туш, однако причину гибелей не удалось установить.

«Во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей. При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует о их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность. Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада. Обследования показывают, что смертность определенной части тюленей может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях», - пояснили в ведомстве.

Согласно исследованиям в казахстанском и российском секторах северной части Каспийского моря, численность тюленей в 2021 году составила 302 тыс., а в 2022 году достигает порядка 340-360 тыс. особей.