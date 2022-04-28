На реализацию комплексного плана развития Семея предусмотрено 260 млрд тенге
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План по ресурсам и бюджету Абайской области полностью готов – акимат ВКО
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

Сегодня Восточно-Казахстанскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он провел совещание по разделению областей, сообщается на сайте акимата Восточно-Казахстанской области.

«Уже определены административно-территориальные границы, более того, полностью готов план по ресурсам и бюджету будущей области Абай. Что касается размещения управлений и ведомств, то вопросов не возникнет – более 13 тысяч квадратных метров есть в коммунальной собственности Семея, еще 37 тысяч готовы предоставить бизнес-структуры. В области Абай работают два крупнейших предприятия – Актогай и БГП, есть хороший потенциал у агросектора в Урджарском районе, реализуются бизнес-идеи – все это станет отличной основой для бюджета будущего региона», - говорится в сообщении.

Также на совещании обсудили комплексный план развития города Семей на ближайшие пять лет, на его реализацию выделено 260 млрд тенге. 107 млрд «уже направлены в работу по важным инфраструктурным проектам», еще на 125 млрд тенге власти «предоставили дополнительные проекты».

Напомним, в новую Абайскую область войдут восемь районов: Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы, а также войдет город Курчатов. Город Семей станет областным центром Абайской области. В составе ВКО останутся Глубоковский, Зайсанский, Катонкарагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский и Алтайский районы и город Риддер. Областной центр — город Усть-Каменогорск.

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