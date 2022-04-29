Токаев ждет премьер-министра Японии с визитом в Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ёшимасу Хаяши, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Акорда. Они обсудили состояние и перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур.

«Важное значение в комплексе казахско-японского сотрудничества играет экономическое измерение. Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии. Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в наращивании многоплановых экономических связей с Японией. Кроме того, он высоко оценил успешное взаимодействие двух стран в рамках ООН, а также возможности в культурно-гуманитарной сфере», - сообщила пресс-служба президента.

Токаев подтвердил свое приглашение премьер-министру Японии Фумио Кишиде совершить визит в Казахстан. По его мнению, текущее состояние и потенциал сотрудничества стран имеет прочную основу для организации встречи на высшем уровне.

В свою очередь Ёшимаса Хаяши заявил о готовности японского правительства к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил, что представленность японских компаний в нашей стране – самая высокая среди стран Центральной Азии.