«Народный конгресс Казахстана» намерен подать документы на регистрацию партии

В пятницу, 29 апреля, на первом совете движения «Народный конгресс Казахстана» стало известно, что движение намерено зарегистрироваться в качестве политической партии. В свою поддержку оно собрало уже 15 тыс. подписей.

«Мы до этого организовали общественное движение. Тогда пришедшие на собрание поддержали идею нашего движения и его председателя Олжаса Омаровича (Сулейменова – В.) и поставили вопрос о возрождении бывшей партии “Народный конгресс Казахстана”. Было предложено, чтобы мы были партией, которая доносила бы голос народа до власти и президента», - сказал один из представителей движения Омархан Нуртайулы.

По словам Нуртайулы, на сегодняшний день стремление движения стать партией поддержали и подписали 15 тыс. человек.

«Сейчас по действующему закону их должно быть 20 тыс. человек. Думаю, до него не далеко. В ближайшее время мы подадим документы для регистрации партии в соответствии с законом. Мы приступим к регистрации партии, не дожидаясь вступления новых поправок в закон (по поручению Токаеву, в Казахстане для упрощения процедуры регистрации политических партий регистрационный порог снизят до 5 тыс. человек – В.)», - сказал он.

Председатель движения, поэт Олжас Сулейменов в своем выступлении поддержал решение президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости внести в Конституцию норму о том, что народ будет собственником земли и природных ресурсов. По его словам, основной задачей возрождаемой партии будет создание механизма, чтобы собственником земли являлся народ. Также партия намерена решать проблему занятости молодежи и развития аграрного сектора.

«Президент сказал, что шестую статью надо назвать “Земля и ее недра принадлежат народу Казахстана”. Это то, за что мы тридцать лет боролись. Это формулировка “Народного конгресса Казахстана”, которая впервые прозвучала в 1992 году, когда создавался проект первой назарбаевской Конституции. (…) И сегодня мы собрались, чтобы начать разговор о том, как мы будем вот эту статью дополнять. Там обязательно требуется указать, каким образом народ почувствует, что он владеет этой землей. И мы уже предлагали выработанный механизм распределение этих прибылей от этой земли, чтобы каждому гражданину досталось – со дня рождения каждому будет открываться лицевой счет в Национальном банке, и на счет будут падать капельки от каждой нефти, от каждого грамма металла и других полезных ископаемых, которые добываются в нашей земле. Только тогда граждане Казахстана почувствуют себя хозяевами земли», - сказал Сулейменов.

Партия «Народный конгресс Казахстана» была создана в октябре 1991 года. Она позиционировала себя как либерально-демократическое политическое движение. Ее сопредседателями были поэты Мухтар Шаханов и Олжас Сулейменов. В 1993 году Шаханов покинул партию и стал послом в Кыргызстане. В 1995 году Сулейменов уехал в Италию послом Казахстана, и затем партия постепенно сошла с политической сцены. В конце февраля 2022 года Сулейменов объявил о возрождении движения «Народный конгресс Казахстана».