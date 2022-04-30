В первой половине месяца еще возможны заморозки
  • 337
Во второй половине мая в Казахстан придет сильная жара, прогнозируют синоптики
Фото Жанары Каримовой

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в мае в Казахстане: прохладная погода в начале месяца сменится сильной жарой во второй половине.

В первой половине месяца, с чередованием циклонов и антициклонов, прогнозируется неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха, сообщает Казгидромет. Во всех регионах, кроме юга, в ночные часы в это время возможны заморозки. При этом температура будет достигать 25 тепла днем на западе, севере, в центре и на востоке страны, и 33 градусов – на юге и юго-востоке.

Во второй половине месяца, с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в северной половине республики до +25+35, в южной половине столбики термометров достигнут отметки +30+35, на крайнем юге и юго-западе до +40.

В отдельные дни второй половины мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары - днем до +20+25. В южных регионах также прогнозируются кратковременные дожди, грозы, однако температурный фон ожидается преимущественно повышенный.

В Казгидромете отмечают, что прогноз погоды на месяц является консультативным и в последующем он корректируется.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Российского телеведущего Тиграна Кеосаяна могут включить в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц – МИД
Новости
Маслихат Алматы одобрил строительство третьей очереди метро
Новости
Статус Назарбаева в качестве основателя независимого Казахстана пропишут в Конституции
Новости
Боранбаев передал в госсобственность доли в компаниях, контролирующих парковки в Алматы
Новости
Доля казахов в этническом составе Казахстана продолжает стабильно расти
Новости
Минобороны расследует смерть солдата-срочника