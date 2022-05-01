В больницах Казахстана продолжают находиться 85 пациентов с коронавирусом. За 29 апреля было выявлено 20 новых случаев коронавирусной пневмонии, а за 30 апреля − 10 новых случаев Covid-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

В Алматы зафиксировано 5 новых случаев коронавируса, в столице – 4, еще 1 случай зарегистрирован в Алматинской области.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего в стране подтверждено 1 305 543 случая коронавирусной инфекции и 88 980 случаев коронавирусной пневмонии.

На 1 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 663 человека (805 КВИ+ и 858 КВИ-), из них в стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 578 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.