Ликвидирован крупный канал поставки синтетических наркотиков из России в Казахстан

Подразделениями по противодействию наркопреступности
министерств внутренних дел Казахстана и России проведена специальная операция
на территории двух стран по перекрытию транснационального канала поставки
синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений, передает Polisia.kz.
Как сообщил и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области.
«В результате одновременно проведенных мероприятий в городах Омск и Тараз полицейскими задержаны основной отправитель синтетических наркотиков в Российской Федерации и их получатель в Казахстане. В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, “синтетику” почтовыми отправлениями. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии и т.д.», - рассказал Мухаметкалиев.
Спецоперация проводилась с октября прошлого года по апрель этого года. Всего полицейскими изъято более 260 кг готовых наркотиков на общую стоимость свыше $9,5 млн. В городах Алматы, Алтай, Актобе, Атырау, Тараз и Кызылорда задержаны 13 граждан Казахстана, занимавшихся производством и распространением синтетических наркотиков.