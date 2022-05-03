Ликвидирован крупный канал поставки синтетических наркотиков из России в Казахстан

Подразделениями по противодействию наркопреступности министерств внутренних дел Казахстана и России проведена специальная операция на территории двух стран по перекрытию транснационального канала поставки синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений, передает Polisia.kz .

Как сообщил и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области.

«В результате одновременно проведенных мероприятий в городах Омск и Тараз полицейскими задержаны основной отправитель синтетических наркотиков в Российской Федерации и их получатель в Казахстане. В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, “синтетику” почтовыми отправлениями. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии и т.д.», - рассказал Мухаметкалиев.

Спецоперация проводилась с октября прошлого года по апрель этого года. Всего полицейскими изъято более 260 кг готовых наркотиков на общую стоимость свыше $9,5 млн. В городах Алматы, Алтай, Актобе, Атырау, Тараз и Кызылорда задержаны 13 граждан Казахстана, занимавшихся производством и распространением синтетических наркотиков.