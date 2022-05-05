Сенат предлагает разрешить вынести на референдум вопрос о статусе первого президента, прописанный в Конституции

Сенат вернул в мажилис поправки в закон о республиканском референдуме, дополнив законопроект новой нормой. Законопроект был разработан группой депутатов и накануне принят мажилисом.

Член комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органамЛяззат Сулеймен, представляя законопроект, назвала поправки, подготовленные депутатами, техническими.

В частности, они унифицируют бюллетени, которые используются на выборах и референдуме. Голосующий ранее должен был в бюллетене на референдуме вычеркнуть тот вариант, за который он голосует, теперь избиратель будет отмечать любым символом тот вариант, который считает предпочтительным.

Кроме того, депутаты сената предложили внести дополнительную поправку в проект закона. Член комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Андрей Лукин заявил о том, что она вызвана «необходимостью уточнения вопросов, которые не могут быть предметом референдума».

При этом Лукин не озвучил саму поправку.

В документах, которые сенат распространил до заседания, указывается, что предложенная депутатами норма предусматривает возможность внести на референдум вопрос о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который прописан в Конституции.

В действующей редакции статьи 3 закона не могут быть предметом референдума вопросы «изменения статуса Республики Казахстан как независимого государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статуса».