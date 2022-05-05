Парламент рассмотрел и принял их за два дня
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Токаев подписал поправки в конституционный закон о референдуме
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», сообщает Акорда.

Накануне документ одобрил мажилис. Но сегодня утром сенат вернул его со своими поправками. Член комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Ляззат Сулеймен, представляя законопроект, назвала поправки, подготовленные депутатами, техническими. В частности, они унифицируют бюллетени, которые используются на выборах и референдуме. Голосующий ранее должен был в бюллетене на референдуме вычеркнуть тот вариант, за который он голосует, теперь избиратель будет отмечать любым символом тот вариант, который считает предпочтительным.

Кроме того, депутаты сената предложили внести дополнительную поправку: норма предусматривает возможность внести на референдум вопрос о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который прописан в Конституции. В действующей редакции статьи 3 закона не могут быть предметом референдума вопросы «изменения статуса Республики Казахстан как независимого государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статуса».

Уже во второй половине дня мажилис, согласившись с поправками сената, принял законопроект.

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