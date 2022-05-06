Авиакомпания получила уведомление от Казахстана о невозможности выполнения рейсов
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«Белавиа» приостанавливает рейсы из Минска в Алматы
ФОТО WIKIPEDIA

Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает рейсы из Минска в Алматы. Как сообщается на сайте компании, она получила уведомление от Казахстана о невозможности выполнения рейсов.

«5 мая “Белавиа” получила уведомление главного центра планирования воздушного движения Казахстана о невозможности выполнения рейсов по маршруту Минск – Алматы – Минск до особого распоряжения. Учитывая обстоятельства, авиакомпания вынуждена отменить рейсы в Алматы с 05.05.2022», - говорится в сообщении.

При этом «Белавиа» продолжает выполнение регулярных рейсов из Минска в столицу Казахстана по расписанию четыре раза в неделю.

Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть стоимость билетов без удержания, в случае возобновления полетов – обменять авиабилеты без изменения маршрута и без применения дополнительных сборов либо с изменением маршрута на любые регулярные рейсы авиакомпании с доплатой разницы такс и сборов без оплаты за переоформление билета, обменять на маршруты с участием авиакомпании «Белавиа» и авиакомпаний-партнеров через трансферные пункты следования с доплатой разницы тарифов, такс и сборов без оплаты за переоформление билета.

«Переоформление и возврат авиабилетов осуществляются по месту приобретения», - уточнили в авиакомпании.

«Белавиа» выполняла рейсы в Алматы четыре раза в неделю на основании выданного разрешения авиационными властями Казахстана, действующего до 29 октября 2022 года.

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