В Казахстане в больницах остаются 70 пациентов с коронавирусом и пневмонией

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции и 12 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

По данным МВК, новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в столице – 4, в Алматы – 2, в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 573 случая КВИ и 89 018 случаев пневмонии.

На 6 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 476 человек (660 КВИ+ и 816 КВИ-), из них в стационарах находятся 70 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 406 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Крайне тяжелых пациентов нет.