8 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции и 11 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, по 4 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в столице и в Алматы.

Всего в стране подтверждено 1 305 592 случая КВИ и 89 040 случаев пневмонии.

На 8 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 357 человек (–565+ и 792 КВИ-), из них в стационарах находится 76 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 281 пациент. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Пациентов в крайне тяжелом состоянии нет.