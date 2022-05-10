Также зарегистрирован один случай пневмонии
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За сутки в Казахстане выявлено 4 случая коронавируса
Фото Жанары Каримовой

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 новых случая коронавирусной инфекции: 2 – в Алматы, по одному случаю – в столице и в Жамбылской области, сообщает МВК.

Всего в стране подтверждено 1 305 603 случая КВИ.

Также, по данным Минздрава, зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии.

Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано.

На 10 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 243 человека (492 КВИ+ и 751 КВИ-), из них в стационарах находятся 76 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 167 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Крайне тяжелых пациентов нет.

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