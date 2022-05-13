Скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов

В связи с кончиной президента в стране объявлен траур, который продлится 40 дней. Флаги будут приспущены, работа в министерствах и ведомствах, а также в частном секторе также будет приостановлена ​​на три дня.

Халифа бин Заид — старший сын Заида бин Султана Аль Нахайяна, лидера-основателя ОАЭ. Он возглавлял страну с 2004 года и был вторым президентом. За время своего пребывания у власти помог превратить ОАЭ в процветающую региональную державу и крупный деловой и технологический центр. Также при его администрации ОАЭ нормализовали отношения с Израилем. В 2014 году Халифа бин Заид перенес инсульт, большая часть власти была передана наследному принцу Мохаммеду бин Заиду Аль Нахайану, его сводному брату.

В соответствии с законодательством ОАЭ, Халифу бин Заида временно сменит шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, эмир Дубая и вице-президент ОАЭ, до тех пор, пока федеральный совет, объединяющий правителей семи эмиратов, не соберется в течение 30 дней для избрания нового главы государства.