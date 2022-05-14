Несколько десятков жителей Атырау вышли на митинг против отстрела животных

В субботу несколько десятков жителей Атырау вышли на санкционированный митинг против отстрела бездомных животных. Они выразили опасения о том, что прошедший в городе тендер на отлов может содержать в себе коррупционную составляющую, а также предложили стерилизацию собак как основной способ регулирования их численности.

Собравшиеся проскандировали: «Мы против отстрела, мы за гуманное отношение!».

Организатор митинга и лидер благотворительной организации «Доброе сердце» Венера Манасова сообщила, что активисты запустили петицию против отстрела. Она адресована акимату города.

Зоозащитники отметили, что отстрел, ранее проводившийся в городе, не только негуманный, но и неэффективный в плане сокращения численности животных. Как отметила Манасова, часть горожан выступает за возвращение отстрела: 1 мая представительницы общественного фонда «Аналарға көмек» вышли на санкционированный митинг с таким требованием. Манасова отметила, что зоозащитники понимают требования матерей, однако заявляют, что нападения на людей совершают в основном брошенные домашние сторожевые собаки. Решением проблемы зоозащитники видят обязательный учет всех домашних собак и более строгий контроль.

Манасова также сообщила, что акимат города разыграл тендер на отлов, в котором выиграла компания, еще не имеющая договоров на стерилизацию животных с ветеринарными клиниками и вольеров для их временного содержания.

По словам общественников, сумма, заложенная на отлов, составляет 6,5 млн тенге, а количество собак, которых по тендеру планируется отловить – 285. С учетом НДС, отмечают они, сумма на каждую собаку составит около 19,5 тыс тенге, когда только стерилизация одной собаки стоит более 20 тыс. «А еще есть дегельминтизация, вакцинация, содержание собаки», – также сообщили общественники, выразив опасения, что победившая с такой ценой компания будет делать основной упор на более дешевую ликвидацию собак.

Общественники заявили, что готовы сотрудничать с городскими властями и подрядчиками, и выступают за то, чтобы подрядные компании проводили свою работу качественно и по закону.

Отстрел собак в Атырау был прекращен после того, как в марте 2022 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. По словам Манасовой, ранее зоозащитникам города удалось добиться того, чтобы отстрел животных, имеющих специальные бирки, не проводился, а бригады выезжали только по вызовам горожан.