Украинские военные эвакуируются из Мариуполя, уступив контроль над городом России

По данным агентства, эвакуация, вероятно, ознаменовала конец самого продолжительного и кровопролитного сражения и значительное поражение Украины. Сейчас Мариуполь в руинах, погибли десятки тысяч жителей города, утверждает украинская сторона. После осады Мариуполя сотни украинских военнослужащих и мирных жителей укрылись на территории сталелитейного завода «Азовсталь».

«Мариупольский гарнизон выполнил свою боевую задачу. Высшее военное командование приказало командирам частей, дислоцированных на “Азовстали”, сохранить жизни личного состава… Защитники Мариуполя — герои нашего времени», - заявили в Генштабе ВСУ.

Как сообщает «Медуза», об эвакуации раненых украинских военных с территории заблокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе Минобороны РФ договорилось с украинской стороной накануне. В районе завода введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске в ДНР.

В Минобороны Украины сообщили, что 53 раненых военнослужащих с металлургического завода «Азовсталь» были доставлены в больницу в подконтрольном России городе Новоазовск. Еще 211 человек доставлены в город Оленовка на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Все эвакуированные подлежат потенциальному обмену пленными с Россией. Агентство Reuters зафиксировало, что пять автобусов с военнослужащими «Азовстали» прибыли в Новоазовск поздно вечером в понедельник. Часть эвакуированных военнослужащих была ранена и вынесена из автобусов на носилках. Считалось, что на сталелитейном заводе находилось около 600 военнослужащих.

Пока неясно, сколько военнослужащих осталось в «Азовстали». Украинские военные заявили, что прилагают усилия по эвакуации тех, кто все еще находится внутри.

«Азовсталь» — последняя точка сопротивления украинских военных в Мариуполе, который контролируют российские войска. В начале мая с территории завода при посредничестве ООН и Красного Креста эвакуировали несколько сотен мирных жителей. После этого власти Украины заявили о ведении переговоров по эвакуации еще 500 человек — медицинских работников и раненых.

С тех пор, как Россия начала свое вторжение в феврале, разрушение Мариуполя стало символом как сопротивления Украины, так и готовности России опустошать украинские города, которые устояли.

За время войны Россия претерпела несколько неудач: в конце марта ее войска были вынуждены уйти с севера и окрестностей Киева, украинская контратака в последние дни выбила российские войска из района вблизи Харькова, в понедельник войска Минобороны Украины продвинулись до границы с Россией примерно в 40 км к северу от Харькова. Вместе с тем районы вокруг Киева и Львова на западе, недалеко от границы с Польшей, продолжают подвергаться атакам со стороны России.