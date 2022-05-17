Капремонты на Степногорской ТЭЦ дважды проводились не в полном объеме – Минэнерго

Проведенные не в полном объеме капитальные ремонты на Степногорской ТЭЦ привели к увеличению технологических нарушений, сообщили во вторник в министерстве энергетики Казахстана. Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«При проверке было установлено, что ТОО “Степногорская ТЭЦ” капитальные ремонты в 2020 году и 2021 году проведены не в полном объеме. Основной причиной срыва ремонтных работ руководство теплоцентрали назвало несвоевременность поставки материалов в период пандемии. Указанные недостатки привели к увеличению технологических нарушений в 2021 году», - заявили в Минэнерго.

Кроме того, выявлены другие нарушения и упущения в эксплуатации, которые привели к снижению надежности работы котлов электростанции. Внеплановая проверка ТЭЦ проводилась территориальным департаментом комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики по Акмолинской области. По ее результатам ТОО «Степногорская ТЭЦ» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.