Крупный пожар произошел на рынке в Щучинске

Сегодня рано утром на рынке в Щучинске произошел крупный пожар, сообщила пресс-служба ДЧС региона. Погиб один человек.

«Сегодня, 18 мая, в 04:50 в городе Щучинск Бурабайского района Акмолинской области произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем здании рынка “Жомарт”. На тушение пожара незамедлительно было направлено 97 огнеборцов. Пожар произошел на площади 1700 кв. м. Общая площадь здания – 3 000 кв.м. В течение 45 минут пожарным удалось локализовать возгорание, не дав распространиться огню, и в течение двух часов полностью потушить пожар», - говорится в Insragram ДЧС области.

В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, по предварительной информации, это сторож рынка, но его личность сейчас идентифицируют. Причина пожара устанавливается.